«Tuvimos acciones claras de gol»

Mario Simón, al término de los noventa minutos, analizó el encuentro en sala de prensa y mostró sus impresiones al respecto. «Ha sido un partido igualado, competido. Creo que Unionistas ha estado bien con la pelota dentro de la dificultad que tenía hoy querer ser protagonista y tener la posesión, porque el estado del césped no ha ayudado ni a Pontevedra ni a nosotros», comentó.

«Me quedo con que, sin hacer un gran partido a nivel ofensivo, por la dificultad del campo y también por el rival, que defiende bien con esa línea de tres atrás y esos saltos de los centrales sobre nuestros interiores, creo que las dos situaciones más claras del partido fueron la de Serpeta, al inicio y la de Juan Artola, al final. Son acciones claras para haber hecho algún gol e intentar ganar el partido», destacó del partido de sus jugadores.

«No sé si valorar mucho el juego por lo que he dicho antes, por la dificultad del terreno, y quiero ver primero el vídeo. Es un punto más cerca de nuestro objetivo y también estamos contentos por la gente desplazada. Como siempre, les agradecemos mucho el esfuerzo que hacen cada fin de semana para estar con el equipo», comentó sobre las consecuencias del empate con el Pontevedra.