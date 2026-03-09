Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mika Vijfvinkel, bronce en la Copa de España

El ciclista del Supermercados Froiz se subió al podio en la prueba celebrada en Padrón

Mika Vijfvinkel, en el tercer cajón del podio. | FDV

R. P.

Pontevedra

El neerlandés Mika Vijfvinkel volvió a subir al podio tras finalizar tercero en la tercera prueba de la Copa de España, disputada en Padrón.

La carrera, de 180 kilómetros y gran dureza, quedó marcada por varias subidas exigentes y por una selección definitiva tras neutralizarse una primera fuga en el kilómetro ochenta. Después se formó un grupo de diez corredores con los favoritos, entre ellos el propio Vijfvinkel y Joel Díaz, compañeros de equipo.

Ese grupo llegó unido al tramo decisivo y la prueba se resolvió al sprint. Allí, el ciclista holandés firmó una destacada tercera posición, mientras que su compañero Joel Díaz terminó sexto.

El equipo completó así otra actuación sólida y regular, sumando un nuevo resultado de prestigio en la Copa de España.

