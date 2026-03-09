Ciclismo
Mika Vijfvinkel, bronce en la Copa de España
El ciclista del Supermercados Froiz se subió al podio en la prueba celebrada en Padrón
El neerlandés Mika Vijfvinkel volvió a subir al podio tras finalizar tercero en la tercera prueba de la Copa de España, disputada en Padrón.
La carrera, de 180 kilómetros y gran dureza, quedó marcada por varias subidas exigentes y por una selección definitiva tras neutralizarse una primera fuga en el kilómetro ochenta. Después se formó un grupo de diez corredores con los favoritos, entre ellos el propio Vijfvinkel y Joel Díaz, compañeros de equipo.
Ese grupo llegó unido al tramo decisivo y la prueba se resolvió al sprint. Allí, el ciclista holandés firmó una destacada tercera posición, mientras que su compañero Joel Díaz terminó sexto.
El equipo completó así otra actuación sólida y regular, sumando un nuevo resultado de prestigio en la Copa de España.
