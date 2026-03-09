Balonmano / Primera Nacional
Un inicio estéril condena al Teucro frente al Bueu Atlético (32-35)
La falta de gol en los compases iniciales lastró la tarde al combinado azul
M.S.R.
El Teucro cae en casa frente al Bueu tras un inicio donde la falta de gol, terminó condicionando todo el partido.
Los buenenses llevaron la iniciativa en el arranque y lograron una ventaja temprana que obligó a los pontevedreses a remar desde el principio. Pese a ello, el conjunto lerezano fue asentándose con el paso de los minutos, mejoró en ataque y consiguió recortar diferencias hasta dejar el choque muy igualado antes del descanso.
Esa buena dinámica se mantuvo tras la reanudación, con un Teucro más firme y capaz de ponerse por delante en el marcador. Sin embargo, cuando parecía tener el partido de cara, el Bueu reaccionó en el tramo final con un parcial decisivo que devolvió el control a los visitantes y dejó sin respuesta a los locales.
De esta forma, los hombres de Carballeira vuelven a caer tras dos semanas puntuando.
