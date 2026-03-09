El ímpetu y los puntos se disipan en la segunda mitad

El matagigantes de las últimas semanas sucumbió ante el Burgos. Tras cosechar dos triunfos ante Puerto Sagunto y Alicante, el Cisne no pudo derrocar a los burgaleses a domicilio.

El choque comenzó sin mucho gol, con dos equipos tan agresivos como imprecisos de cara a gol. Los cidianos lograron salir de esa espiral de desacierto y abrieron una brecha considerable en el marcador mediada la primera mitad. Como un vendaval, los lerezanos dieron su mejor versión y lograron recortar una diferencia de seis tantos para llegar, incluso, a ponerse por delante en algunos tramos.

Con la vuelta del descanso, el poderío de los hombres de Marcos Otero se desvaneció y con un control total de la situación, los rojos llevaron el partido a su terreno, asegurando la victoria .

Pese a no lograr los dos puntos, los pontevedreses mantienen su distancia con la zona crítica de la tabla, marcada por el Oviedo Este sábado, frente a los ovetenses, precisamente, los blanquiazules tendrán una final por la permanencia ante su gente.