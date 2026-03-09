Balonmano / División de Honor Plata
El ímpetu y los puntos se disipan en la segunda mitad
La mejor versión visitante, al final de la primera parte, se diluyó tras el descanso
Miguel Salgado Reboreda
El matagigantes de las últimas semanas sucumbió ante el Burgos. Tras cosechar dos triunfos ante Puerto Sagunto y Alicante, el Cisne no pudo derrocar a los burgaleses a domicilio.
El choque comenzó sin mucho gol, con dos equipos tan agresivos como imprecisos de cara a gol. Los cidianos lograron salir de esa espiral de desacierto y abrieron una brecha considerable en el marcador mediada la primera mitad. Como un vendaval, los lerezanos dieron su mejor versión y lograron recortar una diferencia de seis tantos para llegar, incluso, a ponerse por delante en algunos tramos.
Con la vuelta del descanso, el poderío de los hombres de Marcos Otero se desvaneció y con un control total de la situación, los rojos llevaron el partido a su terreno, asegurando la victoria .
Pese a no lograr los dos puntos, los pontevedreses mantienen su distancia con la zona crítica de la tabla, marcada por el Oviedo Este sábado, frente a los ovetenses, precisamente, los blanquiazules tendrán una final por la permanencia ante su gente.
