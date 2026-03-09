Tras el empate a ceros, Rubén Domínguez dioa conocer susimpresiones posterioires al duodécimo empate que suma con el Pontevedra esta temporada. «“Este equipo es una máquina de sumar: de 27 partidos hemos puntuado en 22. Tenemos que seguir en esa dinámica de porterías a cero y crecer. Cada quince días sabes a qué vienes a Pasarón y tiene la parte buena del empuje de tu gente, pero también te obliga a hacer cosas distintas por el estado del terreno de juego. Es el campo que tenemos y debemos verlo como una fortaleza. Solo hemos perdido un partido en casa, pero hemos empatado ocho, así que en los seis partidos que nos quedan aquí tenemos que transformar esos empates en victorias.», destacó de su plantilla tras el descafeinado choque.

«Desde la expulsión jugaron muy bien el partido que tenían que jugar: a que no pasara nada. Era muy difícil atacarles porque se metían en bloque bajo y, aunque fuimos capaces de penetrar dos veces y de generar un par de centros, no estuvimos precisos», explicó sobre los diez minutos finales en superioridad numérica que pudieron abrir el partido.

Los últimos partidos en casa, en que los resultados siempre son menores de las expectativas y los duelos son poco vistosos, los aficionados siguen respondiendo y Domínguez no teme que puedan desenganchar a la gente. «Ahora mismo es el momento de engancharse al Pontevedra por el objetivo y por la ilusión de volver al fútbol profesional después de 22 años. El amor al Pontevedra prevalece sobre el estilo o el tipo de partidos. A nosotros nos fastidia muchísimo no darle la victoria a la afición, pero no vamos a bajar los brazos. Estamos tranquilos porque estamos dando todo lo que tenemos para cumplir ese sueño de ver al Pontevedra en un playoff de ascenso», aseguró en la conferencia de prensa.