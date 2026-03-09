Un empate en una tarde muy densa

La tarea de un periodista de prensa escrita es ser capaz de convertir los hechos de la realidad en palabras. El encuentro pesado y carente del mínimo estímulo que se vivió en la tarde de ayer en Pasarón pone contra las cuerdas a todo aquel que haga una narración de los hechos, desde el ámbito personal al profesional, en una posición complicada. Pontevedra y Unionistas de Salamanca firmaron un partido olvidable que tendrá poca presencia en la película recopilatoria de la temporada en ambos equipos. La falta de acciones dignas de ser mínimamente destacables, la razón de ese exceso de palabras independientemente de la extensión del comentario.

Influido por la ausencia en plantilla de un nueve puro, debido a la sanción de Comparada en Pamplona por ver la quinta amarilla del curso, obligó a Rubén Domínguez a alterar el esquema. Optó por una línea de tres centrales con carriles abiertos, para tener juego por fuera, y un nueve combativo que jugase de espaldas a portería. El elegido, después de varias semanas sin jugar en dicha demarcación fue Alain Ribeiro, que cumplió con su cometido. Mención honorífica a la pancarta desplegada por el Fondo Norte; la imagen de Lola y Ángela acompañada del mensaje «As mulleres que ergueron Pasarón». Un agradecimiento a dos personas importantes para el sentimiento granate.

Arrancó el choque con dos escuadras en plena fase de tanteo, sin arriesgar en exceso y en constante análisis de su adversario. Esa tónica que tomó el partido, habitualmente transitoria, que se rompe con alguna acción individual o colectiva, fue el hilo conductor del partido entero. El balón se mantenía en los pies de los locales durante más tiempo, pero ahí se quedaba, deseoso de abrir un choque condenado a la digestión lenta. El único acercamiento de toda la primera mitad, sin incluir la falta de entendimiento entre Álvaro Pérez y Marqueta que Chibozo no pudo materializar en un disparo, llegó de la testa de Alain Ribeiro. El sopelotzarra cabeceó un sublime centro de Ander Vidorreta que le salió muy centrado y Salva Montáñez detuvo sin especial sufrimiento. Tras esa excepción, y hasta la pausa del descanso, se sucedieron los minutos en el marcador sin nada que hiciera cambiar las cifras en el resultado. El ajuste en la presión de Domínguez, con el adelantamiento de Álvaro Pérez hasta la medular para ganar presencia en medio campo, tampoco fue capaz de abrir la veda.

El descanso se vio en la grada como un momento más de reanimación que de reposo. Todo indicaba que las dos entidades implicadas iban a excitar un poco la apatía incesante. Como se puede intuir por el resultado del duelo, no hubo esa activación deseada por ninguna parte.

El Pontevedra, en ese clima de tranquilidad y hastío imperturbable, es cierto que regresó más ofensivo que como acabó el primer tiempo, aunque lejos de una versión contundente y con pegada. A los ventidós titulares se le sumaron cinco futbolistas más, tres charros y dos lerezanos, para intentar sazonar una segunda mitad tan desaborida como la primera.

A falta de diez minutos para el final, Farru, con tarjeta amarilla, derribó a Alain en tres cuartos de cancha y se fue directo a la caseta. Once contra diez, parecía que ese iba a ser el punto de inflexión que convirtiese el final en una batalla digna de loar. Ni con esa diferencia numérica se abrió el cerrado juego. De hecho, y de forma contraintuitiva, y pese a la entrada de Luisao Macías desde el banquillo, la mejor ocasión llegó por parte de los charros en el minuto noventa con un testarazo de Artola en el área pequeña que Marqueta repelió con autoridad.

Como empezó, acabó. Sin sobresaltos, giros narrativos y con la certeza de que a cada minuto que pase, los asistentes que acudieron tendrán un recuerdo más escueto y breve del encuentro.