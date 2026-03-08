Tres puntos para aguantar el pulso

La primera de las siete finales en Pasarón se juega esta tarde. El Pontevedra, actual tercer clasificado, se enfrenta en su casa ante Unionistas, situado en décimo lugar de la tabla. Siete puestos que separan la friolera de cuatro puntos, un reflejo de la alta competitividad que existe esta temporada en Primera Federación, en la que cinco puntos separan al tercero del duodécimo.

El Pontevedra regresa a casa tras un nuevo empate, con las ganas de sumar una victoria tras cuatro semanas sin lograrlo. Los frustrantes empates, con goles anulados en el descuento, en las últimas citas en Pasarón hacen que cuerpo técnico, plantilla y afición quieran olvidarse de esos episodios con una victoria que suponga un punto y final. El equipo tendrá que hacer frente a las bajas de Alberto Gil y Álex Comparada, aunque contarán con la participación de Álex González, que recibió el alta médica tras dos meses lesionado. Todos los demás integrantes del grupo, más los habituales convocados del filial, estarán peleando por la victoria.

Rubén Domínguez, entrenador del Pontevedra, avisó del peligro de su adversario en la rueda de prensa previa al choque. «Si en la jornada veintiséis está a dos puntos del playoff, entonces sí estamos hablando de un claro candidato, al menos para soñar con el playoff. Es un equipo muy duro. Ya en la primera vuelta, aunque nosotros hicimos un gran partido, se nos escaparon dos puntos al final y ellos ya nos generaron problemas. Tienen automatismos muy concretos que son difíciles de contrarrestar y llegan en una buena dinámica», comentó el ourensán.

Unionistas viaja hasta la capital del Lérez en plena racha de resultados muy positiva. Diez puntos de los últimos doce posibles que han levantado el ánimo de un equipo al que las victorias se le estaban resistiendo más de la cuenta. La expedición charra solo tuvo que lamentar dos bajas; Mounir, por las molestias físicas que arrastra, y Juanma, por ver la quinta amarilla el pasado fin de semana en su visita al Príncipe Felipe de Cáceres.

Mario Simón, técnico salmantino, confesó la complejidad de la salida y el buen equipo al que se va a enfrentar esta tarde. «Es una salida bastante complicada, no hay un rival fácil en la Liga. El Pontevedra es un recién ascendido, pero mirar sus puntos hasta la fecha. Le han hecho asentarse en una zona de privilegio. Es un buen equipo que sabe lo que hace, durante el partido es capaz de variarte muchas posiciones y eso te dificulta el análisis y el planteamiento que nos vamos a encontrar. Sus incorporaciones en el mercado de invierno son de mucho nivel, y será un partido donde tendremos que dar nuestra mejor versión. Ganar sería dar otro salto a nivel de puntuación, y seria acercarnos mucho a nuestro objetivo», explicó el albaceteño.

Será el octavo duelo oficial entre ambos conjuntos desde la creación del club salmantino. Hasta la fecha, el historial deja tres victorias para los blanquinegros, cuatro empates y ningún triunfo para los granates. El partido de la primera vuelta, celebrado en noviembre de 2025, acabó con empate a unos en el Reina Sofía al contrarrestar Jota, en los compases finales del partido, el tanto de Tiago al inicio del enucentro.