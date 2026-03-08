Fútbol Sala / Primera División
Terceras con los deberes hechos
El Poio superó al Atlético Torcal en Málaga y, tras un choque bastante igualado, se adelantaron en el marcador en la recta final con un gol de Carolina Pedreira
Miguel Salgado Reboreda
El Poio cumple en Málaga y vuelve con los tres puntos bajo el brazo en tercera posición. El trabajado triunfo, sumado a los empates de Roldán y Navalcarnero, hace que regresen en tercera posición; objetivo principal de la jornada para las rojillas.
El inicio no pudo ser más fructífero para el Poio. Dominante, con control de balón y abriendo la lata a los cinco minutos. Pedreira aprovechó un desmarque de Débora para servir un balón largo que la ‘6’ embolsó en la meta malacitana con un sombrerito. Cómodas con el tanto, las rojillas comenzaron a conceder más balón a su rival, lo que terminó constándoles el 1-1 solo tres minutos después de su gol.
Como si se tratase de una repetición, a los once minutos Pato volvió a adelantar a las suyas en Málaga y, casi de forma instantánea, Susana Montalbán recortó esa distancia para marcharse empatados los dos comandos al descanso.
Regresadas de los vestuarios las futbolistas, Atlético Torcal y Poio tenían claro que el partido, pese a la diferencia de posición en la tabla, iba a decidirse en los pequeños detalles y la paciencia y sangre fría iban a ser cruciales.
El desgaste y el cansancio físico fueron haciendo de las suyas y cuando restaban seis minutos para el reparto de puntos, Carolina Pedreira anotó el gol de la victoria. Las locales buscaron por viento y marea el empate en esa recta final, pero finalmente los tres puntos se fueron para A Seca.
