Fútbol Sala
El Marín gana con autoridad en seis minutos de vendaval (4-7)
Marín
El Marín sacó adelante un partido trepidante en Ferrol (4-7), marcado por un tramo decisivo en el que desarboló por completo al conjunto local. Cuando el choque estaba 2-1, las visitantes encadenaron varios golpes casi consecutivos y, en apenas seis minutos, le dieron la vuelta hasta abrir una brecha que resultó definitiva.
Cecilia Puga fue la gran referencia ofensiva con tres goles, bien acompañada por Lucía Souto, que firmó un doblete, además de los tantos de Anna Shulha y Thaís de Lima. A partir de ese estallido goleador, el Marín jugó con soltura y llevó el partido hasta un claro 2-7.
El Ferrol solo pudo maquillar el resultado en los últimos minutos.
