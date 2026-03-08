Éxito del nacional de Natación Artística en el Rías do Sur

Pontevedra vuelve a situarse este fin de semana en el foco de los deportes acuáticos con la celebración del Campeonato de España Alevín-Infantil de Invierno de Natación Artística, que se disputa en el Complejo Deportivo Rías do Sur.

La competición reunió por segundo año consecutivo en la ciudad a 39 equipos de once federaciones de toda España y servirá para decidir los ascensos a la primera división y ayudar a configurar la selección nacional infantil.

Durante las primeras jornadas de ayer ya se entregaron las primeras medallas. El CN Sabadell logró el oro y la plata en dúos mixtos alevín, mientras que el bronce fue para el CN Mercantil. El campeonato se cerrará durante el día de hoy con la final de rutina combinada y la entrega de medallas.