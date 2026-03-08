Natación
Éxito del nacional de Natación Artística en el Rías do Sur
Pontevedra vuelve a situarse este fin de semana en el foco de los deportes acuáticos con la celebración del Campeonato de España Alevín-Infantil de Invierno de Natación Artística, que se disputa en el Complejo Deportivo Rías do Sur.
La competición reunió por segundo año consecutivo en la ciudad a 39 equipos de once federaciones de toda España y servirá para decidir los ascensos a la primera división y ayudar a configurar la selección nacional infantil.
Durante las primeras jornadas de ayer ya se entregaron las primeras medallas. El CN Sabadell logró el oro y la plata en dúos mixtos alevín, mientras que el bronce fue para el CN Mercantil. El campeonato se cerrará durante el día de hoy con la final de rutina combinada y la entrega de medallas.
- Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
- La científica viguesa Sara Abalde regresa a Galicia con una prestigiosa Consolidator Grant para estudiar la comunicación individual entre células cancerígenas e inmunes
- Costas plantea eliminar aparcamientos y paseos para salvar Praia América
- La salud o la nota: cuando el esfuerzo por un 13 «asfixia» en Bachillerato
- Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
- «Mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil»
- Muere José Antonio Suárez-Llanos, referente del sector pesquero gallego, a los 71 años
- Una carambola maldita