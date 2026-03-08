Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump avisa a IránJóvenes feministas en VigoLa salud o la notaAVE Lisboa-VigoPraia AméricaCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Balonmano / División de Honor Plata

Un Cisne enrrachado se mide ante un Burgos con ciertas dudas

Los hombres de Marcos Otero viajan hasta tierras burgalesas con el objetivo de volver a sorprender a un rival de la zona noble

M.S.R.

Pontevedra

El Cisne juega este mediodía en Polideportivo Municipal El Plantío frente al Burgos en un encuentro que se cruzan dinámicas. A las 12.00 horas, burgaleses y pontevedreses compiten en realidades clasificatorias diferentes y están inmersos en espirales de resultados muy positivas.

Los locales son cuartos clasificados, con veintiocho puntos obtenidos e inmersos en la pelea por la promoción de ascenso. Los visitantes, por su parte, se encuentran el borde del descenso, con tres puntos de distancia sobre los puestos marcados en rojo.

Noticias relacionadas

El equipo dirigido por Samuel Trives acumula tres derrotas en los últimos cinco partidos, frente a dos rivales directos como Triana y Puerto Sagunto, y el colista de la división, Alcobendas. Los comandados por Marcos Otero, en cambio, suman tres triunfos en los últimos cuatro partidos y ha cortado de raíz los malos resultados con victorias de peso ante Puerto Sagunto y Agustinos de Alicante.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents