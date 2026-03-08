Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Arxil cae ante el líder tras tocar el milagro con la yema de los dedos (70-74)

R. P.

Pontevedra

El Arxil tuvo en sus manos firmar la complicada gesta de vencer al Maristas Coruña en su casa. Durante varios tramos del partido mantuvieron el pulso a un combinado coruñés muy sólido que en ningún momento perdió la calma.

Las pequeñas diferencias en cada cuarto terminaron pasando factura a las verdes, que suman su cuarta jornada consecutiva sin hacerse con la victoria.

