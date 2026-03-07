Rubén Domínguez: «No es lo mismo sentir una grada que confía, que notar ansiedad»

Aún a merced de posibles imprevistos en la sesión de entrenamiento de esta mañana, el Pontevedra está listo para el partido de mañana frente a Unionistas, tal y como señaló su entrenador en la rueda de prensa previa el choque. De cara a la primera de las siete finales que restan en el municipal lerezano, el equipo solo tendrá que afrontar las bajas de Comparada y Alberto Gil, ambos por sanción, además de las conocidas lesiones de larga duración de Juanra Gómez y Tiago Rodríguez. La buena noticia llega de la mano de Álex González, que tras dos meses de baja, volverá a entrar en una convocatoria de un partido.

La ausencia de un nueve puro, debido a la sanción del ariete cesureño, se vislumbraba como al mayor problemática para el encuentro, sin embargo, el mismo Domínguez aclaró que está todo debidamente planificado y que cuenta con efectivos capaces para suplirlo. «Tenemos la baja de Compa, pero contamos con soluciones dentro de la plantilla. En la primera vuelta vivimos fases parecidas con Alain, con Brais y últimamente también con Joao. Tenemos herramientas dentro del grupo para buscar lo que queremos contra Unionistas y utilizar a un jugador que creemos que puede darnos un gran rendimiento en esa posición», explicó.

La competitividad presente en la división, con cinco puntos de distancia entre el tercero y el decimosegundo, es un factor importante tanto para este duelo como para lo que resta de temporada, y según el ourensano, es importante comprender esa situación y no frustrarse en un contexto tan apretado como el actual. «Es algo que ya dije la semana pasada y que tenemos que empezar a aceptar y asumir. Si hablamos de soñar con el playoff, hay tres puestos para diez equipos. Tenemos que ser todos muy estables, porque puede haber jornadas en las que estemos octavos, otras en las que estemos cuartos y otras en las que sigamos terceros, como de hecho ha pasado durante ocho o nueve jornadas. En esta liga no es fácil y hay que ser conscientes de ello. Si queremos soñar con la promoción, tenemos que aceptar lo que eso implica, competir hasta el final con muchos equipos que también van a luchar por lo mismo», advirtió.

Sobre su rival, el conjunto charro comandado por Mario Simón, alertó sobre el peligro que tiene y que, en el pasado, privó al Pontevedra de una victoria a domicilio. «Si en la jornada veintiséis está a dos puntos del playoff, entonces sí estamos hablando de un claro candidato, por lo menos a soñar con el playoff. Es un equipo muy duro. Ya en la primera vuelta, aunque nosotros hicimos un gran partido, se nos escaparon dos puntos al final, ellos ya nos generaron problemas. Tienen automatismos muy concretos que son difíciles de contrarrestar y llegan en una buena dinámica», manifestó el técnico.

«Le pido que confíen en nosotros. Si nos remontamos a julio, parecía que íbamos a estar descendidos en diciembre, y ahora estamos a principios de marzo con 41 puntos. Va a ser duro, no nos van a regalar el playoff, y lo vamos a luchar hasta el final. Otra cosa es pensar que vamos a estar todo el año terceros o segundos y metiéndole diez puntos al sexto. Eso no va a pasar. Lo que pido es confianza y apoyo. Estoy convencido de que lo vamos a pelear hasta el final y no es lo mismo sentir una grada que confía, empuja y lleva al equipo, que notar ansiedad o runrún en el ambiente», enviaba como mensaje al granatismo más pesimista tras cuatro semanas sin ganar.