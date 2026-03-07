Fútbol Sala / Primera División
El Poio, al acecho de la tercera plaza
La escuadra de López-Tulla se desplaza hasta Málaga para enfrentarse al Atlético Torcal
M. S. R.
El Poio tiene esta tarde una cita para seguir en la zona alta, donde está notablemente consolidado, y asaltar el tercer puesto en la clasificación. A las 20.15 horas, en el Polideportivo Guadaljaire de Málaga, se miden con el Atlético Torcal, partido correspondiente a la vigésimo primera jornada del campeonato.
Las malagueñas se encuentran en la undécima posición de la tabla y atraviesan una muy buena dinámica en estos momentos. Cuatro victorias consecutivas que, seguro, querrán prolongar más tiempo.
Por su parte, las poienses, después de volver a la senda de la victoria frente al Móstoles, quieren instaurar una nueva espiral de buenos resultados para acabar en la zona noble a final de temporada.
