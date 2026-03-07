Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Sala / Primera División

El Poio, al acecho de la tercera plaza

La escuadra de López-Tulla se desplaza hasta Málaga para enfrentarse al Atlético Torcal

Pedreira, frente al Móstoles.

Pedreira, frente al Móstoles.

M. S. R.

Poio

El Poio tiene esta tarde una cita para seguir en la zona alta, donde está notablemente consolidado, y asaltar el tercer puesto en la clasificación. A las 20.15 horas, en el Polideportivo Guadaljaire de Málaga, se miden con el Atlético Torcal, partido correspondiente a la vigésimo primera jornada del campeonato.

Las malagueñas se encuentran en la undécima posición de la tabla y atraviesan una muy buena dinámica en estos momentos. Cuatro victorias consecutivas que, seguro, querrán prolongar más tiempo.

Por su parte, las poienses, después de volver a la senda de la victoria frente al Móstoles, quieren instaurar una nueva espiral de buenos resultados para acabar en la zona noble a final de temporada.

