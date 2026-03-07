Ferrol, próxima parada del Marín este curso

Esta tarde, a las 17.00 horas, el Valdetires Ferrol recibe al Marín Futsal en el Pabellón de Esteiro, en un atractivo derbi gallego correspondiente a la jornada 22 de la Segunda División Fútbol Sala Femenino. El encuentro se presenta como una cita exigente para ambos conjuntos, con puntos importantes en juego y el objetivo de seguir avanzando en la clasificación.