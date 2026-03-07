Derbi entre iguales para Teucro y Bueu Atlético

Este sábado a las 20.00 horas, el Pabellón Municipal de Deportes de Pontevedra acogerá uno de los partidos más destacados del Grupo A de Primera Nacional, con el derbi provincial entre el Teucro y el Bueu Atlético, un duelo directo por la zona alta de la clasificación en el que el conjunto azul, tercera mejor defensa del grupo, buscará hacerse fuerte en casa.