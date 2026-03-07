Derbi entre iguales para Teucro y Bueu Atlético
Este sábado a las 20.00 horas, el Pabellón Municipal de Deportes de Pontevedra acogerá uno de los partidos más destacados del Grupo A de Primera Nacional, con el derbi provincial entre el Teucro y el Bueu Atlético, un duelo directo por la zona alta de la clasificación en el que el conjunto azul, tercera mejor defensa del grupo, buscará hacerse fuerte en casa.
- La otra represalia de EE UU contra España: el adiós al caladero de Boston para 70 pesqueros gallegos
- Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»
- «Cuando un niño te abraza y llora porque te vas, no hay palabras para describirlo»
- Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
- Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
- Tres heridos en un accidente con cuatro coches implicados en la VG-20 en Matamá
- La RFEF contempla más renuncias de sedes para el Mundial 2030: Vigo y Valencia ganan enteros para estar presentes en la cita