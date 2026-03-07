Aguete acoge la cuarta etapa de la Regata Interclubes

Aguete acogerá hoy la cuarta prueba de la duodécima Regata Interclubes Ría de Pontevedra, una jornada organizada por el Real Club de Mar de Aguete que arrancará a las 14.30 horas y que, además de ser la primera puntuable para el Trofeo Concello de Marín, decidirá a los vencedores del Trofeo Deporte Galego. Tras el estreno de la clasificación general en Portonovo, más de medio centenar de embarcaciones volverán a competir en la ría con los actuales líderes defendiendo sus puestos en cada categoría, en una regata costera cuyo recorrido dependerá de la meteorología. También seguirá muy de cerca la lucha por el Trofeo Desafío Interclubes, con una clasificación muy ajustada entre varios clubes.