Vela
Aguete acoge la cuarta etapa de la Regata Interclubes
Pontevedra
Aguete acogerá hoy la cuarta prueba de la duodécima Regata Interclubes Ría de Pontevedra, una jornada organizada por el Real Club de Mar de Aguete que arrancará a las 14.30 horas y que, además de ser la primera puntuable para el Trofeo Concello de Marín, decidirá a los vencedores del Trofeo Deporte Galego. Tras el estreno de la clasificación general en Portonovo, más de medio centenar de embarcaciones volverán a competir en la ría con los actuales líderes defendiendo sus puestos en cada categoría, en una regata costera cuyo recorrido dependerá de la meteorología. También seguirá muy de cerca la lucha por el Trofeo Desafío Interclubes, con una clasificación muy ajustada entre varios clubes.
- La otra represalia de EE UU contra España: el adiós al caladero de Boston para 70 pesqueros gallegos
- Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»
- «Cuando un niño te abraza y llora porque te vas, no hay palabras para describirlo»
- Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
- Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
- Tres heridos en un accidente con cuatro coches implicados en la VG-20 en Matamá
- La RFEF contempla más renuncias de sedes para el Mundial 2030: Vigo y Valencia ganan enteros para estar presentes en la cita