Atletismo
La Gimnástica, lista para el nacional de ShortTrack
Pontevedra
El Campeonato de España sub16 de Short Track 2026 se celebrará este fin de semana en Salamanca con presencia destacada de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, que desplazará a cinco atletas. La expedición lerezana llega tras el buen papel del equipo absoluto en la competición del pasado fin de semana.
En los sesenta metros vallas habrá doble representación con Iago Gómez y Mario Tegegn Míguez, habituales en los podios gallegos de su categoría. La prueba de sesenta metros lisos contará con Luis Durán. En salto de longitud competirá Diego Acuña, actual campeón gallego de la disciplina. La participación femenina estará encabezada por Lena Currás, que afrontará un programa exigente al competir en el pentatlón.
