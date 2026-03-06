Brillante arranque de temporada del Cuntis

El Club Atletismo Cuntis continúa destacando en este inicio de temporada gracias a los resultados obtenidos por sus jóvenes atletas en competiciones celebradas en Vigo y Ourense. En el módulo cubierto del Instituto Ferial de Vigo, los deportistas más jóvenes del club participaron en pruebas adaptadas a su edad, dentro de su proceso de formación básica.

Entre las actuaciones más destacadas, Iago Rubianes Jamardo logró la victoria en salto de longitud con su mejor marca personal y también se impuso en los cincuenta metros en la categoría sub-10. Además, debutó en lanzamiento de peso, donde consiguió una meritoria segunda posición. Por su parte, Brais Ruibal Bouzas también alcanzó su mejor marca personal en peso sub-10.

En la categoría sub-14, Ailyn Durán Cacheiro debutó con éxito en salto de altura. También ganó su serie de sesenta metros lisos y fue segunda en los sesenta metros vallas, logrando mejor marca personal en las tres pruebas.

Asimismo, en Ourense se celebró el Campeonato Gallego sub-20 de pista cubierta, donde Luan de Lima Pereira Donsion rozó la final en doscientos y cuatrocientos metros, logrando su mejor registro personal en pista cubierta.