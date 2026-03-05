Entrevista | Sergio Carballeira Entrenador del Teucro
«‘Volver’ busca recuperar el nivel deportivo y reactivar la masa social»
¿Cómo han sido estos primeros meses en su regreso al Teucro?
Están siendo meses de muchísimo trabajo. Cuando acepté volver, lo planteé no solo como un regreso para el primer equipo, sino como una implicación en todas las áreas del club. La idea es recuperar una estructura más profesional, ordenar el funcionamiento interno y darle un enfoque que, a medio y largo plazo, permita que el Teucro vuelva a crecer hacia lo que fue. En lo deportivo estoy contento: el grupo trabaja bien, está implicado y ahora mismo estamos centrados en hacer crecer al jugador y en poner bases que nos sirvan para el futuro, especialmente pensando ya en la próxima temporada.
En ocho partidos han sumado tres victorias, dos empates y tres derrotas. En lo deportivo, ¿cómo valora esos resultados?
El equipo ha crecido mucho. En mi llegada perdimos a un jugador importante, Gonçalo Areias, y ya viendo cómo estaba el contexto decidimos no reforzar. Preferimos aguantar y mejorar la situación económica de cara a la próxima temporada, aunque eso te deja una plantilla más mermada. Además, cuerpo técnico nuevo y cambios de trabajo siempre requieren su proceso; en cierto modo, este primer mes y medio fue como nuestra pretemporada. Aun sin resultados perfectos, el equipo se ha mostrado competitivo, que era el objetivo; que la gente se sintiera orgullosa, identificada con el equipo cuando viene al pabellón. Eso sí lo estamos logrando.
En su presentación habló de estar ahí por si fallaban los de arriba. Ahora son sextos, ¿ve posible pelear por el ascenso?
Ahora mismo es casi inviable, os equipos de arriba apenas han fallado; quizá el punto clave fue el empate del Lanzarote en casa con nosotros en la primera jornada de la segunda vuelta, porque una victoria ahí nos habría enganchado un poco más, por puntos y por confianza. Pero después ellos no han fallado y nosotros sí fallamos en dos partidos en los que debimos estar mejor. Con lo que queda y la distancia actual, es muy complicado. Lo que sí estamos intentando es mantenernos en la pelea por estar entre los cuatro o cinco primeros.
Cuando ya no se pelea claramente ni por ascenso ni por descenso, ¿cómo se gestiona una posible apatía en la plantilla?
Ayuda mucho el tipo de plantilla que tenemos. Es un grupo muy joven y se nota que cada semana evoluciona. Eso genera implicación, ganas de mejorar y un clima de trabajo muy bueno. Además, ven el proyecto que se está construyendo y muchos quieren formar parte de ese futuro equipo. Esa motivación interna nos permite seguir en una línea de crecimiento y mejora, con el objetivo de terminar lo más arriba posible.
El club está impulsando la campaña «Volver». ¿Cómo se vive desde dentro y cómo se gestiona, teniendo en cuenta que usted también está implicado en la gestión institucional?
Lo primero es profesionalizar áreas del club. Se está trabajando en un nuevo departamento de comunicación y en incorporar perfiles para marketing, dividiendo parcelas para que cada área tenga responsables y se pueda trabajar de manera más organizada. La campaña «Volver» tiene un enfoque global: busca recuperar al Teucro a nivel deportivo, volver a estar en categorías importantes como en otras épocas, y también reactivar la masa social, que creo que está un poco dormida. Es recuperar esencia y conectar con la gente, recordar lo que fuimos, pero para demostrar que seguimos vivos y que hay futuro por delante.
¿Notan que esa conexión con la grada está aumentando?
Sí, lo estamos notando. El ambiente en los partidos está siendo bonito, aunque a veces influye la hora. Incluso sin estar en una situación de objetivos claros por arriba o por abajo, se percibe apoyo. Las campañas del club están ayudando a que la gente vuelva al pabellón y se sume al proyecto, que además se está comunicando como algo de medio y largo plazo. Desde dentro y desde el equipo sentimos que la gente quiere volver a ver al Teucro y está contenta con la línea que se está marcando. Ahora toca seguir trabajando para que se vean resultados en todas las áreas, con la deportiva como parte fundamental
De cara a la próxima temporada, ¿se está planificando algo tanto en su caso concreto como con el resto de la plantilla?
Mi contrato es 1 + 3. Tengo que confirmar mi continuidad antes de junio. Y sí, se está trabajando ya en la planificación, no solo del primer equipo. En lo deportivo ya se han cerrado jugadores para la próxima temporada, se está hablando de renovaciones y se quiere estructurar una plantilla que permita pelear por estar arriba y jugar el playoff de ascenso a Plata. Pero una parte muy importante del proyecto es la base: mejorar la estructura de cantera, contratar entrenadores profesionales, trabajar en colegios, hacer campañas de captación y promoción. Es un trabajo más interno y aún poco visible porque estamos terminando la temporada, pero cada vez se irá viendo más.
