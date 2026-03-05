Umia revalida el título máster autonómico y es subcampeón absoluto

El Club Acuático Umia revalidó por cuarto año consecutivo el título del Campeonato Gallego Máster en la Antía García Silva, imponiéndose en la clasificación general y prolongando su racha en la categoría masculina, mientras el equipo femenino fue tercero. El club caldense completó la cita con una notable cosecha de medallas individuales y de relevos y, al día siguiente, firmó una gran fase final en la Primera División absoluta para lograr el subcampeonato.