Umia revalida el título máster autonómico y es subcampeón absoluto
El Club Acuático Umia revalidó por cuarto año consecutivo el título del Campeonato Gallego Máster en la Antía García Silva, imponiéndose en la clasificación general y prolongando su racha en la categoría masculina, mientras el equipo femenino fue tercero. El club caldense completó la cita con una notable cosecha de medallas individuales y de relevos y, al día siguiente, firmó una gran fase final en la Primera División absoluta para lograr el subcampeonato.
- EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo
- Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
- Los de Vigo vuelven a ser los médicos gallegos que más secundan la huelga indefinida de Atención Primaria
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»