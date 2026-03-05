Fútbol Sala / Copa Galicia
El Poio golea al Burela y se medirá con el Castro en la final de Copa
M.S.R.
El Poio endosó este martes una goleada al Burela en A Seca (7-1) y es uno de los finalistas de la décimo novena edición de la Copa Galicia. Su rival, el Castro, su impuso sobre el Ourense a domicilio en la otra semifinal para ganarse su sitio en la final por el trofeo (1-4).
El Poio Pescamar encarriló el partido con dos golpes bien ejecutados antes del descanso, primero con Chuli y después con Débora, y tras la reanudación terminó de romperlo muy pronto con el tanto de Martita. El Burela logró recortar con Laura Barranco y por un instante pareció que podía meterse en el duelo, pero la respuesta local fue inmediata y contundente. Èlia amplió la ventaja, Chuli firmó su doblete y la propia Èlia volvió a marcar para apagar cualquier amago de reacción, antes de que Zaide Pérez cerrase la cuenta en el tramo final.
El Castro se metió en la final en Os Remedios gracias a su mayor pegada. Luana Moura abrió el partido con una transición resuelta con mucha clase y, aunque el Ourense igualó por medio de Chiki tras una buena combinación, Castro volvió a golpear tras el descanso con una pared entre Patri Ortega y Natalinha que terminó en gol. Con el rival obligado a arriesgar, llegó otro tanto en una acción embarullada que acabó dentro y, ya con las locales volcadas y usando portera adelantada, Luana Moura cerró la victoria con el último gol.
- EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo
- Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
- Los de Vigo vuelven a ser los médicos gallegos que más secundan la huelga indefinida de Atención Primaria
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»