El Poio golea al Burela y se medirá con el Castro en la final de Copa

El Poio endosó este martes una goleada al Burela en A Seca (7-1) y es uno de los finalistas de la décimo novena edición de la Copa Galicia. Su rival, el Castro, su impuso sobre el Ourense a domicilio en la otra semifinal para ganarse su sitio en la final por el trofeo (1-4).

El Poio Pescamar encarriló el partido con dos golpes bien ejecutados antes del descanso, primero con Chuli y después con Débora, y tras la reanudación terminó de romperlo muy pronto con el tanto de Martita. El Burela logró recortar con Laura Barranco y por un instante pareció que podía meterse en el duelo, pero la respuesta local fue inmediata y contundente. Èlia amplió la ventaja, Chuli firmó su doblete y la propia Èlia volvió a marcar para apagar cualquier amago de reacción, antes de que Zaide Pérez cerrase la cuenta en el tramo final.

Noticias relacionadas

El Castro se metió en la final en Os Remedios gracias a su mayor pegada. Luana Moura abrió el partido con una transición resuelta con mucha clase y, aunque el Ourense igualó por medio de Chiki tras una buena combinación, Castro volvió a golpear tras el descanso con una pared entre Patri Ortega y Natalinha que terminó en gol. Con el rival obligado a arriesgar, llegó otro tanto en una acción embarullada que acabó dentro y, ya con las locales volcadas y usando portera adelantada, Luana Moura cerró la victoria con el último gol.