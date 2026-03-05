Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Choque diplomático EE UU vs EspañaMuere Trabajador MosHotel sin personalEstafa Obras VigoMuere Fernando ónegaSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Fútbol Sala / Copa Galicia

El Poio golea al Burela y se medirá con el Castro en la final de Copa

M.S.R.

Poio

El Poio endosó este martes una goleada al Burela en A Seca (7-1) y es uno de los finalistas de la décimo novena edición de la Copa Galicia. Su rival, el Castro, su impuso sobre el Ourense a domicilio en la otra semifinal para ganarse su sitio en la final por el trofeo (1-4).

El Poio Pescamar encarriló el partido con dos golpes bien ejecutados antes del descanso, primero con Chuli y después con Débora, y tras la reanudación terminó de romperlo muy pronto con el tanto de Martita. El Burela logró recortar con Laura Barranco y por un instante pareció que podía meterse en el duelo, pero la respuesta local fue inmediata y contundente. Èlia amplió la ventaja, Chuli firmó su doblete y la propia Èlia volvió a marcar para apagar cualquier amago de reacción, antes de que Zaide Pérez cerrase la cuenta en el tramo final.

Noticias relacionadas

El Castro se metió en la final en Os Remedios gracias a su mayor pegada. Luana Moura abrió el partido con una transición resuelta con mucha clase y, aunque el Ourense igualó por medio de Chiki tras una buena combinación, Castro volvió a golpear tras el descanso con una pared entre Patri Ortega y Natalinha que terminó en gol. Con el rival obligado a arriesgar, llegó otro tanto en una acción embarullada que acabó dentro y, ya con las locales volcadas y usando portera adelantada, Luana Moura cerró la victoria con el último gol.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
  2. La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
  3. Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo
  4. Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
  5. Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
  6. Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
  7. Los de Vigo vuelven a ser los médicos gallegos que más secundan la huelga indefinida de Atención Primaria
  8. Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»

El PSOE denuncia el «desmantelamiento» de la unidad de paliativos de Ourense y el Sergas garantiza «calidad y humanización»

El PSOE denuncia el «desmantelamiento» de la unidad de paliativos de Ourense y el Sergas garantiza «calidad y humanización»

La subasta de la urbanización de A Regueira en Cangas, a punto de quedar desierta por falta de pujas

La subasta de la urbanización de A Regueira en Cangas, a punto de quedar desierta por falta de pujas

Así se usó la histeria para patologizar el deseo femenino y reprimir a las mujeres

Así se usó la histeria para patologizar el deseo femenino y reprimir a las mujeres

El CIM de Pontevedra realizó el año pasado 200 consultas por violencia de género

El CIM de Pontevedra realizó el año pasado 200 consultas por violencia de género

Cifras récord en la compraventa de viviendas en Vigo: cada día se cierran ocho transacciones pese a los precios disparados

Cifras récord en la compraventa de viviendas en Vigo: cada día se cierran ocho transacciones pese a los precios disparados

Un muro derruido hace un mes por las lluvias complica el acceso a tres barrios en Gondomar

Un muro derruido hace un mes por las lluvias complica el acceso a tres barrios en Gondomar

El área sanitaria oferta 69 plazas de especialización de residentes

El área sanitaria oferta 69 plazas de especialización de residentes

«Mirade que cousa máis chuliña»: el caballito de mar en el vídeo más tierno del 'influencer' y marinero gallego Rogelio Santos

«Mirade que cousa máis chuliña»: el caballito de mar en el vídeo más tierno del 'influencer' y marinero gallego Rogelio Santos
Tracking Pixel Contents