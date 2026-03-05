Facu Ballardo: «Cuando se abrió la posibilidad, no lo pensé, vine de cabeza»

Facu Ballardo (Quilmes, 1995) ya conoce Pasarón. El mediocentro argentino, que llega como agente libre, refuerza un centro del campo dañado tras la lesión de larga duración de Tiago. «El fichaje se da por la lesión de un compañero. A partir de ahí se abre el proceso, con una ventana de fichaje porque el mercado ya estaba cerrado. Después de una semana se pudo concretar. Estoy contento de estar acá y, sobre todo, le deseo una buena recuperación a mi compañero», declaró el nuevo ‘12’ granate.

Su incorporación, con el mercado de fichajes de invierno cerrado, fue, como él mismo comenta, sencilla y su profesionalidad en el tiempo que lleva sin pertenecer a un club, desde el verano pasado, fue capital para que pudiera subirse al barco de Domínguez. «Físicamente me estoy encontrando, la verdad. Esto es nuestro trabajo. Tuve la posibilidad de estar sin club, pero fui profesional, entrené, me cuidé y gracias a eso pude llegar, unirme al grupo y estar disponible para el cuerpo técnico», expone Ballardo. El conocimiento del entrenador y cuerpo técnico, también influyó en su llegada. «Conozco a Rubén y al cuerpo técnico y eso influyó. Cuando se abrió la posibilidad de llegar al club, no lo pensé, vine de cabeza. Estoy contento por eso», manifestó.

El exjugador del Formentera, Ourense y Calahorra, entre otros clubes, reconoció durante su presentación la complejidad de la liga, aunque valoró gratamente el buen curso que está completando su nuevo equipo, reflejado en la tabla. «Es una liga complicada. Al equipo lo veo bien, con ambición y en una posición privilegiada. Ahora queda lo mejor, así que estamos preparando la semana para el partido del domingo contra Unionistas», explicó.

Noticias relacionadas

Sí como granate, pero no es la primera vez que Facu Ballardo pisa el césped de Pasarón. En una amarga tarde para el recuerdo de los aficionados pontevedreses, el argentino fue uno de los nombres propios del Pontevedra-Ourense de la temporada 2023/2024, siendo el anotador del segundo tanto azulón. «Los recuerdos son bonitos porque lo que conseguimos con el Orense ese año fue espectacular. Tuve la posibilidad de disfrutar ese partido acá con toda la gente. Ahora estoy de este lado y quiero que el estadio esté como ese día, y que lo disfrutemos también con esta camiseta, como lo disfruté entonces», comentaba el jugador sobre aquel partido en su nueva casa futbolística.