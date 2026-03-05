El CW Pontevedra debuta en casa con goleada (17-3)

El CW Pontevedra firmó un estreno en casa ilusionante en Rías do Sur, imponiéndose con autoridad al CN Acuático Morvedre Sagunto en un partido que comenzó con dudas y el primer golpe visitante, pero que los locales enderezaron a base de una defensa férrea y un juego cada vez más sólido. Con el paso de los minutos, el equipo gallego fue creciendo, encontró fluidez en ataque y terminó convirtiendo el debut ante su gente en una victoria contundente, sin perder de vista el mérito de un Morvedre muy joven, con varios cadetes, que compitió hasta el final.