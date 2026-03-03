Roi Fraga, del Phi de Caldas, campeón nacional junior

La familia del Número Phi están de enhorabuena. Uno de sus integrantes, el junior Roi Fraga, se proclamó este pasado domingo campeón nacional de su categoría en el Campeonato de España celebrado en la localidad alicantina de San Vicente del Raspeig.

Para hacerse con el oro, Fraga tuvo que vencer tres rondas, incluida la final del torneo. En primera ronda superó al competidor de su división de Cataluña, para imponerse sobre un taekwondista de la Comunidad Valenciana en la segunda ronda. La gran final, también frente a un deportista de la región levantina, supuso un sólido triunfo del joven. Con una diferencia de quince puntos y una eliminación por gam-jeon, Fraga se hizo con la gloria y escribe su nombre entre los diamantes en bruto más preciados del panorama taekwondista español.

Compañero de equipo de Roi, Bruno García, de la categoría cadete, se terminó llevando la medalla de bronce en el certamen. Sus rivales adscritos a las federaciones madrileña, andaluza y aragonesa, respectivamente, fueron vencidos por el joven. Muy a su pesar, García quedó fuera de combate en la pelea por el oro debido a una lesión.