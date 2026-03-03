Taekwondo / Campeonato de España
Roi Fraga, del Phi de Caldas, campeón nacional junior
El competidor, perteneciente al club caldense, se subió al cajón más alto del podio en campeonato celebrado en San Vicente del Raspeig
La familia del Número Phi están de enhorabuena. Uno de sus integrantes, el junior Roi Fraga, se proclamó este pasado domingo campeón nacional de su categoría en el Campeonato de España celebrado en la localidad alicantina de San Vicente del Raspeig.
Para hacerse con el oro, Fraga tuvo que vencer tres rondas, incluida la final del torneo. En primera ronda superó al competidor de su división de Cataluña, para imponerse sobre un taekwondista de la Comunidad Valenciana en la segunda ronda. La gran final, también frente a un deportista de la región levantina, supuso un sólido triunfo del joven. Con una diferencia de quince puntos y una eliminación por gam-jeon, Fraga se hizo con la gloria y escribe su nombre entre los diamantes en bruto más preciados del panorama taekwondista español.
Compañero de equipo de Roi, Bruno García, de la categoría cadete, se terminó llevando la medalla de bronce en el certamen. Sus rivales adscritos a las federaciones madrileña, andaluza y aragonesa, respectivamente, fueron vencidos por el joven. Muy a su pesar, García quedó fuera de combate en la pelea por el oro debido a una lesión.
- La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- Vigo tendrá una nueva macrozona verde tras la ampliación del polígono de Balaídos
- Therians en Vigo: «La burla y el rechazo circulan más rápido que la comprensión»
- De un bajo en la rúa Muíño a referencia internacional: 50 años de Aluminios Campos
- Inquilinos se atrincheran en pisos turísticos tras acabar su estancia
- El «botín» del Celta en la Europa League supera ya los 15 millones de euros