Pontevedra, anfitriona en el Campeonato de España de Natación Artística

Pontevedra se asoma de nuevo al calendario nacional de la natación artística con el Campeonato de España de Invierno alevín e infantil, que se disputará del 6 al 8 de marzo en la Fundación Rías do Sur. El torneo concentrará durante tres días a algunas de las principales canteras del país y servirá como termómetro competitivo en uno de los tramos más exigentes de la temporada.

La organización avanzó en la presentación cifras que dibujan la magnitud de la cita: 39 clubes y once federaciones representadas. En alevín participarán 335 deportistas y en infantil la inscripción ronda los 370 nadadores, de los que trece son hombres.

A ese volumen se suman equipos técnicos, jefaturas de delegación y un flujo previsto de familias y público que completará el ambiente de campeonato.