Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Generación sin jefesUn vigués en DubáiAdopción en GaliciaQuerella José ToméRobos Diócesis Tui-VigoExpedientes brillantes a FPGirona-Celta
instagramlinkedin

Fútbol Sala / Copa Galicia

Un Poio cicatrizado recibe al Burela por un puesto en la final

El cuadro poiense busca una nueva final y sumar su quinta corona autonómica

Rafa Pato, durante el partido de este fin de semana.

Rafa Pato, durante el partido de este fin de semana. / Rafa Vázquez

Miguel Salgado Reboreda

Miguel Salgado Reboreda

Pontevedra

El Poio quiere su quinta Copa Galicia y el momento de la plantilla es mejor que hace unas semanas. Tras las derrotas en liga con dos rivales directos, Melilla y Navalcarnero, el comando de Luis López-Tulla necesitaba una victoria de autoridad para espantar a los fantasmas y restituir una confianza mermada.

Será a las 19.00 horas, en su casa, A Seca, donde las rojillas se jueguen a partido único un cupo por coronarse como campeonas gallegas. Su rival, el Burela, antiguo equipo de varias jugadoras de la plantilla, será el verdugo o la víctima de la tarde.

Noticias relacionadas

La victoria en la eliminatoria supondría un evidente subidón anímico para toda la estructura del club, que aspiraría así al repóker de coronas autonómicas ante las vencedoras entre el Ourense y el Castro, la otra semifinal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents