Fútbol Sala / Copa Galicia
Un Poio cicatrizado recibe al Burela por un puesto en la final
El cuadro poiense busca una nueva final y sumar su quinta corona autonómica
El Poio quiere su quinta Copa Galicia y el momento de la plantilla es mejor que hace unas semanas. Tras las derrotas en liga con dos rivales directos, Melilla y Navalcarnero, el comando de Luis López-Tulla necesitaba una victoria de autoridad para espantar a los fantasmas y restituir una confianza mermada.
Será a las 19.00 horas, en su casa, A Seca, donde las rojillas se jueguen a partido único un cupo por coronarse como campeonas gallegas. Su rival, el Burela, antiguo equipo de varias jugadoras de la plantilla, será el verdugo o la víctima de la tarde.
La victoria en la eliminatoria supondría un evidente subidón anímico para toda la estructura del club, que aspiraría así al repóker de coronas autonómicas ante las vencedoras entre el Ourense y el Castro, la otra semifinal.
