Atletismo
Madi y Revenga, los grandes destacados del fin de semana de la Gimnástica
El Campeonato de España Absoluto Short Track, celebrado este fin de semana en Valencia, contó con la participación de siete atletas de la Gimnástica, con un balance de resultados desigual y dos actuaciones especialmente destacadas.
La mejor clasificación llegó de la mano de Oriol Madi, que abrió la competición para el equipo el viernes en busca del pase a la final del 400 metros lisos. Con un sistema de acceso exigente, el velocista se aseguró la clasificación al imponerse en la semifinal con su mejor marca de la temporada. En la final, paró el cronómetro en 47.24, registro que le situó cuarto de España.
También sobresalió Mario Revenga en las vallas. El atleta superó la ronda preliminar y accedió a semifinales, donde el pase a la final exigía terminar entre los cuatro primeros. Revenga logró avanzar y cerró su concurso con un sexto puesto nacional absoluto.
