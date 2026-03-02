El juvenil granate pierde en casa contra el Arosa

El Pontevedra Juvenil volvió a quedarse sin premio en la jornada 22 y cedió como local frente al Arosa por 1-3, un marcador demasiado duro para los granates en un partido que les obligó a ir siempre a remolque. El equipo encontró el camino del gol, pero no le bastó para frenar a un rival más eficaz en las áreas y que terminó inclinando el duelo a su favor.

Se adelantó pronto el Arosa, con un gol de Xavi Durán a los dos minutos. El cuadro granate reaccionó para empatar al filo de la media hora por medio de Courtois, pero antes del descanso, Ivo hacía el 1-2 para los visitantes. En una jugada desafortunada, a 4 minutos del final, Cuevas marcó en propia puerta el definitivo 1-3.

La derrota confirma el bache, con cuatro jornadas seguidas sin puntuar, y mantiene al Pontevedra en la zona baja, 15º con 14 puntos. Ahora afronta con urgencia el próximo compromiso, la visita al Lugo.