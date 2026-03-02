Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol / División de Honor Juvenil

El juvenil granate pierde en casa contra el Arosa

Es la cuarta jornada sin ganar para el Pontevedra, que se hunde en la clasificación

Una disputa en el partido de ayer en el Manolo Barreiro 2. | RAFA VÁZQUEZ

R. P.

Pontevedra

El Pontevedra Juvenil volvió a quedarse sin premio en la jornada 22 y cedió como local frente al Arosa por 1-3, un marcador demasiado duro para los granates en un partido que les obligó a ir siempre a remolque. El equipo encontró el camino del gol, pero no le bastó para frenar a un rival más eficaz en las áreas y que terminó inclinando el duelo a su favor.

Se adelantó pronto el Arosa, con un gol de Xavi Durán a los dos minutos. El cuadro granate reaccionó para empatar al filo de la media hora por medio de Courtois, pero antes del descanso, Ivo hacía el 1-2 para los visitantes. En una jugada desafortunada, a 4 minutos del final, Cuevas marcó en propia puerta el definitivo 1-3.

La derrota confirma el bache, con cuatro jornadas seguidas sin puntuar, y mantiene al Pontevedra en la zona baja, 15º con 14 puntos. Ahora afronta con urgencia el próximo compromiso, la visita al Lugo.

