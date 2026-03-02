Derrota del Arxil a pesar de la remontada en un gran último cuarto

El CB Arxil volvió a ir a tirones en una salida exigente y terminó cediendo en la pista del Barakaldo, en un partido en el que las pontevedresas no lograron sostener su plan durante 40 minutos. Hubo tramos de buen ritmo y concentración –especialmente cuando el equipo pudo correr y encontrar tiros liberados–, pero el encuentro se fue enredando a medida que el rival impuso más contacto, castigó segundas opciones y forzó pérdidas que cortaron cualquier amago de reacción, y eso que en un gran último cuarto las verdes acariciaron la remontada.

Con esta derrota, la segunda seguida, el Arxil se queda en la penúltima plaza del grupo B de la Liga Femenina 2 con cinco victorias en toda la temporada, un balance que le obliga a reaccionar ya.