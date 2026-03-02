Del 0-4 de Talavera al atasco: el Pontevedra se queda sin colmillo

El Pontevedra llega a marzo instalado en la paradoja: Sigue tercero (por tanto, en puesto de playoff), pero el 0-0 en Tajonar ante Osasuna Promesas amplía a cuatro jornadas consecutivas la racha sin ganar y alimenta la sensación de frenazo justo cuando la liga empieza a entrar en su tramo decisivo.

El problema no está tanto en una caída brusca de rendimiento como en la falta de pegada para convertir el control en victorias. Desde el 0-4 al Talavera del 31 de enero, el equipo solo ha marcado un gol en cuatro jornadas, con un 0-0 ante el Castilla, el 1-0 en Cáceres decidido por un gol en propia puerta y el 1-1 con el Lugo que se escapó al final.

La clasificación explica por qué la alarma suena aunque el Pontevedra mantenga la tercera plaza. Tiene 41 puntos, pero por detrás el Lugo ya está a 1 y el Castilla, a 2, con Athletic B y Barakaldo también en el rebufo inmediato. En ese embudo, cada empate pesa como una oportunidad perdida porque una simple jugada aislada puede decidir cualquier partido.

El mes de marzo le ofrece al Pontevedra una hoja de ruta muy marcada. Juega en Pasarón ante Unionistas y Ourense, y fuera contra Arenas y Zamora; dos partidos en casa para empujar la tabla hacia arriba y dos salidas que, por contexto y escenario, suelen castigar a quien no mande en las áreas.

Aquí entra el calendario cruzado con los perseguidores, que abre una ventana que el Pontevedra debe aprovechar. El Lugo visita al Tenerife y luego recibe al Castilla en un duelo directo marcado en rojo para el 14 de marzo (jornada 28), y después encadena Arenas y Cacereño. El Castilla, por su parte, va a Arenteiro, pasa por el Anxo Carro, recibe al Zamora y viaja a Barakaldo. Son emparejamientos que garantizan puntos perdidos por el camino entre rivales que compiten por lo mismo que los granates.

La conclusión es simple y no requiere dramatizar. Si el Pontevedra gana en Pasarón y rasca fuera, volverá a abrir hueco gracias a esos cruces entre rivales directos, pero si se queda en la dinámica de controlar sin rematar, marzo puede convertir el colchón en un atasco de tráfico con demasiados coches en el mismo carril.