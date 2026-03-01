Victoria amplia del Marín con festival de goles en A Raña

Goleada del Marín frente al Ourense Ontime en un partido que se decidió en la segunda parte, tras un primer tiempo bastante ajustado.

El cuadro local se puso 2-0 en el minuto 3. Daniela recortó distancias en dos ocasiones, llegándose al descanso 3-2. En la reanudación, Lara empató el duelo, pero las franjiazules volvieron a tomar el mando para acabar con un 8-4.