El Pontevedra ya no sabe ganar

El Pontevedra sacó un único punto en su visita a las instalaciones del Tajonar tras empatar sin goles ante el Osasuna Promesas, Los granates fueron superiores en la segunda mitad, en la que tuvieron las mejores ocasiones, pero sin anotar. Con este resultado, los gallegos se mantienen provisionalmente en puestos de play-off de ascenso.

Se enfrentaban dos equipos que se jugaban mucho en la pelea por lograr sus distintos objetivos. Los pontevedreses querían afianzarse en los puestos de play-off de ascenso después de tener una trayectoria irregular en las últimas jornadas, en las que solo lograron una victoria, mientras que los navarros, colistas, buscaban la victoria para así cortar una racha negativa de doce partidos consecutivos sin conocer el triunfo y no descolgarse en la lucha por la permanencia.

El partido arrancó con mucha igualdad de fuerzas, con dos equipos luchando por tener la posesión del balón y sin que hubiera un dominador claro. Los gallegos jugaron con las líneas muy juntas, al igual que los rojillos en los primeros compases del encuentro. Ambos conjuntos apostaron por una fuerte presión arriba a la salida de balón de su rival. Ninguno de los dos equipos fue capaz de llegar con claridad al área rival, en el que predominó el juego en el centro del campo. Los acercamientos con peligro brillaron por su ausencia en la primera media hora de juego. Faltó claridad de ideas en ataque por parte de los dos conjuntos, que estuvieron sólidos en defensa, aunque en el apartado ofensivo no se vio nada de nada. El juego fue poco vistoso, lo que provocó el aburrimiento de los aficionados que acudieron a presenciar el encuentro.

Las defensas se impusieron claramente a los ataques, jugándose con mucha intensidad, pero sin una chispa de creatividad en ninguno de los dos bandos.

Sin embargo, el último cuarto de hora pareció animarse un poco y comenzó a verse algún acercamiento peligroso al área contraria. La primera ocasión de gol la tuvo el conjunto granate tras un saque de esquina que finalizó Garay con un disparo fuerte y ajustado, al que respondió con una espectacular parada de Rafa Fernández a los 32 minutos. La respuesta no tardó en llegar cuatro minutos más tarde, por parte del Osasuna Promesas en una buena acción ofensiva de Auría por el costado derecho que acabó con un pase de la muerte que no encontró rematador. Al descanso se llegó con empate sin goles.

Tras el paso por los vestuarios, el Pontevedra salió con más ambición y no tardó en generar peligro en el arranque de la segunda parte en una acción donde Diego Espejo derribó a Compa. Los gallegos pidieron revisión del VAR por considerar que fue dentro del área y reclamaron la roja sobre el defensor local. Finalmente, el colegiado consideró que la falta fue fuera del área y sancionó a Espejo con cartulina amarilla. El bloque pontevedrés acentuó su dominio y comenzó a merodear con más asiduidad el área rival. Yelko Pino tuvo una excelente oportunidad en un saque de falta directo que salió rozando el larguero a los 54 minutos. El conjunto granate siguió insistiendo y de nuevo estuvo a punto de inaugurar el marcador en una gran jugada por banda izquierda entre Miguel Cuesta y el recién incorporado Resende, que terminó con un centro peligroso al área del lateral asturiano al que no llegó por poco Abelenda, al que se le pasó por entre las piernas cuando iba a rematar a gol en el minuto 65.

El dominio de los visitantes fue cada vez más intenso y de nuevo estuvo a punto de ponerse por delante en el marcador en un disparo lejano de Yelko Pino, que detuvo con seguridad Rafa Fernández en el minuto 75.

Noticias relacionadas

El partido llegó a su recta final con el partido muy abierto y con un equipo navarro que apretó más en el tramo final de la segunda parte en un rechace de la defensa visitante en área pequeña, que recogió Jiménez, pero el disparo de este se marchó alto. Resende anotó ya en el descuento, pero estaba en fuera de juego y así concluyó el choque.