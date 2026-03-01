El entrenador del Pontevedra, Rubén Domínguez, realizó una valoración de lo que fue el encuentro: «La primera parte muy igualada, al final teníamos sistemas casi enfrentados y eso originó que fuera muy difícil desequilibrarlos. Y creo que la segunda parte nos faltó el gol. Creo que con el cambio de sistemas estuvimos mejor, creo que empujamos, creo que generamos situaciones de gol. Pero para ganar partidos hay que meterlas, no las metimos y bueno, 0-0, hay que darle valor fuera de casa».

Añadió que «después de la derrota de hace dos semanas, pues sí que ahora llevamos dos empates consecutivos, pero son dos semanas sumando y en una liga tan igualada, pues cada punto tiene un valor muy importante».

Domínguez reconoció de la dificultad que entraña esta categoría: «Está claro que en esta liga es muy difícil ganar, de hecho ahí veis los resultados y de esos cuatro partidos hemos sumado en tres. Entonces hay que darle valor, insisto, a cada punto, porque aquí cada punto, acabáis de ver el Ferrol en Talavera pierde, empata Mérida, ayer los partidos eran de empate y son situaciones que durante el año vas a tener tramos de victorias, tramos de no ganar, pero cuando no ganes, por lo menos que sumes», concluyó.