«Competimos de tú a tú ante el tercer clasificado»

El técnico del Osasuna Promesas, Santi Castillejo, hizo una valoración sincera y reflexiva del encuentro, poniendo en contexto la dificultad del rival y el esfuerzo de sus jugadores. El entrenador destacó el mérito de competir de tú a tú ante un equipo que ocupa la tercera posición por méritos propios, subrayando que se trataba de «un buen rival», sólido y con confianza.

En esa línea, definió el choque como «muy de la categoría»: intenso, equilibrado y con escasas ocasiones claras tanto para unos como para otros. Un partido cerrado, de detalles mínimos, en el que cualquier acción aislada podía haber decantado la balanza.

Reconoció que este tipo de encuentros, cuando el equipo rinde a este nivel competitivo, suelen caer del lado propio en otras temporadas. «De los ocho partidos que juegas así, te llevas la mitad», vino a señalar, apuntando que en cursos anteriores eso habría supuesto una situación clasificatoria más cómoda. Sin embargo, admitió que este año está costando más traducir el esfuerzo en resultados.

Más allá del marcador, el mensaje fue positivo: «Los jugadores demostraron que pueden competir en la categoría. El bloque volvió a mostrarse sólido, disciplinado y comprometido ante un adversario de entidad, algo que refuerza la confianza en el trabajo realizado». En el análisis táctico, el técnico incidió en la «falta de profundidad».