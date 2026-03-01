«Competimos de tú a tú ante el tercer clasificado»
Área 11
El técnico del Osasuna Promesas, Santi Castillejo, hizo una valoración sincera y reflexiva del encuentro, poniendo en contexto la dificultad del rival y el esfuerzo de sus jugadores. El entrenador destacó el mérito de competir de tú a tú ante un equipo que ocupa la tercera posición por méritos propios, subrayando que se trataba de «un buen rival», sólido y con confianza.
En esa línea, definió el choque como «muy de la categoría»: intenso, equilibrado y con escasas ocasiones claras tanto para unos como para otros. Un partido cerrado, de detalles mínimos, en el que cualquier acción aislada podía haber decantado la balanza.
Reconoció que este tipo de encuentros, cuando el equipo rinde a este nivel competitivo, suelen caer del lado propio en otras temporadas. «De los ocho partidos que juegas así, te llevas la mitad», vino a señalar, apuntando que en cursos anteriores eso habría supuesto una situación clasificatoria más cómoda. Sin embargo, admitió que este año está costando más traducir el esfuerzo en resultados.
Más allá del marcador, el mensaje fue positivo: «Los jugadores demostraron que pueden competir en la categoría. El bloque volvió a mostrarse sólido, disciplinado y comprometido ante un adversario de entidad, algo que refuerza la confianza en el trabajo realizado». En el análisis táctico, el técnico incidió en la «falta de profundidad».
- La cirujana baionesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- «Cuando el intestino lo tenemos bien, las arrugas aparecen más tarde»
- Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- La atención oncohematológica sale del hospital: 120 pacientes ya reciben terapias y seguimiento fuera del Álvaro Cunqueiro
- El TSXG niega a un opositor exámenes de otros años al ser identificativos por la caligrafía
- El Celta se enfrentará al Olympique de Lyon en octavos de final de la Europa League
- La Xunta invierte 780.000 euros en la contención del talud de la autovía