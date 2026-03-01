El Cisne logra ante el Agustinos un triunfo para creer

El Cisne sigue dando pasos firmes en su recuperación. El conjunto pontevedrés se impuso al complicado Agustinos Alicante por 28-26, enlazando así su segunda victoria consecutiva tras el triunfo de la pasada jornada ante el Puerto Sagunto, en el que rompió su mala dinámica. En un encuentro exigente y de máxima igualdad, los de Marcos Otero supieron competir con madurez y gestionar mejor los momentos clave para sumar dos puntos que refuerzan la confianza del grupo en este tramo decisivo del campeonato en la División de Honor Plata.

El partido fue intenso desde el inicio, con alternativas en los primeros minutos, pero pronto el Cisne logró asentarse sobre la pista y asumir el control. A base de solidez defensiva y mayor fluidez en ataque, los locales fueron abriendo pequeñas brechas en el marcador hasta marcharse al descanso con ventaja, dejando la sensación de tener el encuentro bajo control. En la segunda mitad, el Agustinos intentó apretar y se mantuvo siempre a una distancia manejable, pero el Cisne no perdió la serenidad. Supo responder a cada intento visitante y administrar su renta en los minutos finales para cerrar una victoria trabajada que consolida su mejor momento de la temporada reciente.