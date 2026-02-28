El Poio Pescamar resurge con una goleada ante el Móstoles

El Poio Pescamar se aferra a la zona alta de la clasificación de la Primera División Femenina del fútbol sala nacional con una goleada (5-1) ante el Móstoles que le permite reivindicarse después de haber encadenado dos derrotas consecutivas frente a rivales directos por el play off (el líder, el Melilla Torreblanca, que se impuso 0-2 en A Seca, y el Futsi Atlético Navalcarnero, que venció 2-0 la pasada jornada). Las rojillas respondieron con autoridad frente a su afición, firmando un encuentro serio y efectivo que les devuelve sensaciones y refuerza su candidatura en la pelea por los puestos nobles.

El partido quedó muy encarrilado en una primera parte de dominio total del conjunto de Luis López-Tulla. Carmen abrió el marcador en el minuto 3, confirmando el buen arranque local, y ese tanto dio paso a un monólogo ofensivo de las rojillas. Carolina Bravo amplió la ventaja y Débora Lavrador completó el 3-0 antes del descanso, reflejo de la superioridad mostrada sobre la pista y de un Poio intenso en la presión y certero en las llegadas.

En la reanudación, el guion apenas cambió. Superado el minuto 10, Élia hizo el 4-0 y dejó prácticamente sentenciado el encuentro. Nerea recortó distancias para el Móstoles en el minuto 36, maquillando el marcador con el 4-1, pero Zaide se encargó de cerrar definitivamente el choque con el 5-1 final, rubricando una victoria contundente que devuelve al Poio Pescamar a la senda del triunfo.