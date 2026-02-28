El Poio Pescamar busca reaccionar ante el Móstoles en A Seca

El Poio Pescamar recibe esta tarde (17.00 horas) en A Seca al MRB Móstoles con la idea clara de recuperar sensaciones y puntos tras dos tropiezos seguidos ante el líder, Melilla Torreblanca, y el Futsi Atlético Navalcarnero, una racha que le ha hecho caer de la segunda a la cuarta plaza de Primera División. El objetivo es reaccionar, y reencontrarse con el gol tras dos jornadas sin marcar.