El Marín, obligado a no fallar contra el colista en A Raña

El Ence Marín afronta se enfrenta esta tarde (17.00 horas en A Raña) a un partido trampa ante el Ourense Ontime B, colista y en puestos de descenso, un rival que sobre el papel debería permitir un encuentro cómodo, pero que exigirá máxima concentración para evitar sorpresas. Con la idea de sumar un triunfo «obligatorio», el equipo de Raúl Jiménez llega con toda la plantilla disponible.