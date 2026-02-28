Mantener el as para sumar los tres

Esta tarde, en Tajonar, Osasuna Promesas y Pontevedra tienen una timba de cartas con mucho en juego sobre la mesa. Los pamplonicas, sumidos en el blackjack, acumulan jornadas al borde de la barrera de los veintiún puntos, puntuación que igualarían hoy con el empate y superarían con el triunfo. Los pontevedreses, en cambio, jugadores de giley, quieren superar la barrera de los cuarenta en su casillero y convertir los infortunios de partidas pasadas en triunfos sobre el tapete osasunista.

El Pontevedra viaja hasta la ciudad deportiva de Osasuna sin todos los efectivos en disposición de jugar. Álex González, por lesión; y Bosch y Alberto Gil, por sanción, no han entrado en la convocatoria granate para el partido. La buena noticia para los gallegos es la reincorporación de Miguel Cuesta, después de que el luanquín cumpliese su partido de sanción en el derbi frente al Lugo.

Rubén Domínguez, entrenador lerezano, advirtió del peligro y potencial que tiene un equipo como Osasuna Promesas. Pese a los numerosos puestos que les separan en la tabla, es prudente y comedido en su análisis. «Es un partido complicadísimo y tenemos que ser conscientes de que los trece partidos que nos quedan son contra trece equipos de Primera RFEF. Da igual si eres colista, si estás cuarto por la cola o si eres segundo clasificado. A un partido, cualquiera puede ganar a cualquiera», confesó.

Santi Castillejo, entrenador del conjunto navarro, destacó las virtudes de su rival en la comparecencia previa al choque. «Espero un partido muy disputado. A ellos les gusta tener el balón, pero últimamente se han vuelto un poco más prácticos y buscan más el resultado que jugar. Son jugadores de mucha calidad, en cualquier momento te pueden resolver un partido y están haciendo una buena temporada», comentó el técnico, que volvió a lamentar su derrota de la pasada jornada: «Tenemos que insistir, la semana de entrenamiento ha sido buena y es lo que queremos, entrenar bien, competir bien y a partir de ahí intentar llegar al resultado».

Por octava ocasión en la historia, el conjunto granate y el filial rojillo se verán las caras en un encuentro oficial. El registro entre ambos refleja tres victorias para los navarros, dos igualadas y dos triunfos para los gallegos. El primer enfrentamiento tuvo lugar en noviembre de 2003, con triunfo para los pamploneses, mientras que el más reciente, disputado en octubre de 2025, terminó con un empate a dos tantos en Pasarón.