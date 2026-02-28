Lirón Teucro-Calvo Xiria: duelo de alto voltaje en el Municipal
Exigente cita para el Lirón Teucro, que recibe esta tarde (17.00 horas en el pabellón Municipal) al Calvo Xiria, cuarto clasificado de Primera Nacional y que llega al encuentro en un estado de forma excepcional. Con ambos equipos situados en la lucha por los puestos de privilegio, los puntos en juego se antojan vitales de cara a la recta final del campeonato liguero.
