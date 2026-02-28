El Cisne recibe a uno de los «cocos» de la categoría, el Agustinos
El Club Cisne Colegio Los Sauces afronta un partido exigente contra Fundación Agustinos Alicante (20.00 horas, pabellón Municipal) con el objetivo de alargar su buen momento tras la victoria de la última jornada ante el Puerto Sagunto. Los pontevedreses llegan instalados en la zona media y con la oportunidad de sumar ante un rival de la parte alta, en un duelo que pondrá a prueba su solidez.
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- Cortes de tráfico en Vigo: el Celta-PAOK y la concentración de aficionados griegos alterarán la circulación
- Una residencia de Bembrive ha denunciado la desaparición de uno de sus usuarios que se escabulló en una visita al hospital
- Los trabajadores de Stellantis Vigo se quedan sin paga variable: Filosa comunica su decisión tras los malos resultados de 2025
- El 'Nuevo Santa Irene' y el narcosubmarino: el barco hundido en O Grove, un foco de contaminación con certificados caducados
- La atención oncohematológica sale del hospital: 120 pacientes ya reciben terapias y seguimiento fuera del Álvaro Cunqueiro