El Cisne recibe a uno de los «cocos» de la categoría, el Agustinos

El Club Cisne Colegio Los Sauces afronta un partido exigente contra Fundación Agustinos Alicante (20.00 horas, pabellón Municipal) con el objetivo de alargar su buen momento tras la victoria de la última jornada ante el Puerto Sagunto. Los pontevedreses llegan instalados en la zona media y con la oportunidad de sumar ante un rival de la parte alta, en un duelo que pondrá a prueba su solidez.