Balonmano
«Volver», la iniciativa del Teucro para recuperar el sentimiento
El Teucro ha presentado a sus socios el proyecto «Volver», un plan a cinco años con el que se busca recuperar el terreno perdido y reforzar la identidad del club a través de la unión, el compromiso y el sentimiento de pertenencia.
La iniciativa se dio a conocer en una Asamblea Extraordinaria celebrada en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia. La exposición corrió a cargo de miembros de la junta gestora, Carlos García-Alén y José Antonio García Lores, con la participación del entrenador del primer equipo, Sergio Carballeira.
El proyecto se apoya en cinco ejes de trabajo: el deportivo, el económico, el social, el organizativo y la marca Teucro. En el apartado deportivo se prioriza la mejora de la base mediante una estructura más profesionalizada. En el ámbito social, se plantea reforzar el vínculo con la ciudad para recuperar masa social.
Además, se aprobó el calendario electoral para elegir presidencia. El proceso se abrirá el 4 de marzo con la presentación de candidaturas, que deberán contar con el aval del 10% de los abonados. Una nueva asamblea el 27 de marzo definirá la presidencia si hay candidatos o, en su defecto, avanzará hacia una nueva gestora.
