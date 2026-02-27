Rubén Domínguez: «Tenemos que ir todos juntos a por el sueño»

Mañana, el Pontevedra juega a domicilio en Tajonar frente a Osasuna Promesas, un escenario complicado y un rival necesitado de puntos. Para el partido tendrá que lidiar con las sanciones de Alberto Gil y Miki Bosch, además de la lesión de Álex González, que está en la recta final de su recuperación. «Alberto (Gil) es un futbolista importante y Miki (Bosch) también cumple ciclo. Son bajas relevantes, pero como todas dentro de una plantilla. Ahora tenemos veintiún jugadores y viajaremos dieciocho, también por la lesión de Álex (González). Esos dieciocho tienen intactas sus opciones de jugar y confiamos plenamente en ellos. Últimamente Alberto y Miki estaban siendo titulares, pero saldrán compañeros que también han participado en las últimas semanas. Estoy seguro de que daremos buen rendimiento y un nivel alto», comentó sobre las ausencias.

«Es un partido complicadísimo y tenemos que ser conscientes de que los trece partidos que nos quedan son contra trece equipos de Primera Federación. Da igual si eres colista, si estás cuarto por la cola o si eres segundo clasificado. A un partido, cualquiera puede ganar a cualquiera. Aunque ahora mismo Osasuna Promesas vaya último y lleve varias semanas sin ganar, hay que mirar la lista de jugadores que tiene. Osambela, Arroyo, Yoldi o el lateral derecho que debutó la semana pasada y jugó contra el Real Madrid (Íñigo Arguibide). Son jugadores de muy buen nivel. Tenemos que ser humildes con todos los rivales y entender que los puntos valen lo mismo», explicó el técnico sobre los puntos fuertes y el peligro del segundo equipo pamplonés.

Bosch y Cuesta, en el Colexio Praza de Barcelos Los dos futbolistas del Pontevedra visitaron el centro escolar para compartir un buen momento con más de un centenar de colegiales. Los futbolistas regalaron a los jóvenes entrada para el choque frente a Unionistas.

El regreso de Miguel Cuesta, tras cumplir un partido de sanción, y baja de Gil podría cambiar el dibujo para el encuentro, aunque como él mismo explica, no es el único condicionante para el posible cambio táctico. «Los cambios de sistema no dependen solo de eso, aunque tiene que ver con lo que tenemos disponible. También tenemos extremos. A veces buscamos ajustar por perfiles, porque hay jugadores que se adaptan mejor a un sistema que a otro, pero no es solo por una baja. Sabemos lo que vamos a hacer, pero lo vamos a guardar. Está Miguel Cuesta, el otro día no teníamos lateral izquierdo y jugamos con un jugador a pie cambiado. Ahora está Miguel, no está Alberto y jugará otro. No nos preocupa demasiado», expuso.

Para concluir, Rubén Domínguez habló de dos nombres que han estado en boca del granatismo esta semana: Yelko Pino y Brais Abelenda. Sobre el vigués destacó que es un futbolista diferencial en la categoría y que está siendo el líder implicado de un equipo que está en puestos de playoff. «Brais es un jugadorazo. Es ejemplar, buen chico. Te hace de mediocentro, extremo, mediapunta o punta. Es una joya y está bien valorar a las joyas, porque tener buenas personas, buenos jugadores, jugadores polivalentes y que sienten el club, en su cuarto o quinto año, jugadores que quieren estar aquí y saben lo que significa el Pontevedra, hay que mimarlos. Si yo fuera aficionado, me identificaría con el jugador que mata por el club, que es ejemplar y buen futbolista, y me sentiría orgulloso de verlo con mi escudo. Ahora no es momento, se lo digo al entorno y a todos, de buscar chivos expiatorios en estas trece jornadas. Tenemos que ir todos juntos a por ese sueño. Y el día que perdamos, la culpa es mía, no de ningún jugador. No creo que haya ningún jugador que no esté comprometido y el que se salió del camino en un momento dado ya no está. Sería injusto señalar a alguien de esta plantilla porque son ejemplares», matizó sobre el dubrés.