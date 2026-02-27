Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atletismo / Nacional de Trail Running

Caldas de Reis será el corazón del trail running

La localidad acoge el Campeonato de España de dicha modalidad atlética

Caldas de Reis será el corazón del trail running | FDV

R. P.

Pontevedra

Caldas de Reis será el 15 de marzo sede del Campeonato de España de Trail Running 2026 en la modalidad Short Trail, individual y por clubes, en categorías sub-23, absoluta y máster. La competición se integrará en el Trail Laxe dos Bolos, que alcanza su tercera edición y acoge por primera vez un campeonato estatal en Galicia. El evento fue presentado en el Concello con representación institucional y federativa.

Con las inscripciones abiertas hasta el 10 de marzo, hay cerca de 400 participantes registrados entre todas las modalidades. El campeonato nacional se decidirá en un recorrido de 43 kilómetros con más de 2.300 metros de desnivel positivo, en formato abierto.

El programa incluye un trail 8K, con 122 inscritos y cerca de cuatrocientos metros de desnivel, que pasará por puntos del entorno como la Fervenza de Segade y sus inmediaciones. La oferta deportiva se completa con un trail 19K, con 137 participantes, cerca de veinte kilómetros y más de 1.050 metros de desnivel positivo, compartiendo sectores del trazado con el 43K en Segade y Santa María. También se celebrará una andaina para el público local.

La organización ha anunciado más de 2.500 euros en premios en metálico para el 43K, además de premios por segmentos y categorías. La entrega de trofeos está prevista alrededor de las 13.00 horas del domingo, cuando se realizará una degustación de productos típicos. El Concello ha acondicionado los caminos y completa el balizamiento oficial del recorrido. La cita prevé atraer a técnicos, acompañantes y numerosos aficionados.

TEMAS

