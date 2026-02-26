«Si queremos pelear el playoff hay que ganar estos partidos»

Como es norma en el medio de la semana, un futbolista del Pontevedra compareció ante los medios de comunicación para analizar la actualidad del club. El encargado esta vez fue el cedido por el Benfica, Joao Resende. Sobre la dinámica que atraviesa el club, de tener menos puntos de los acordes a los méritos hecho en el verde, el luso se mostró tranquilo y satisfecho con el trabajo suyo y de sus compañeros. «El equipo está muy bien y el ambiente también. Es verdad que los resultados no han sido los mejores, pero si miras los partidos que estamos haciendo quizá merecimos más. Sabemos que estamos trabajando bien y, si seguimos así, seguro que vamos a mejorar la dinámica», aseguró.

Relacionado directamente con ello, habló de las acciones polémicas de las últimas dos jornadas en casa. «En los partidos contra el Castilla y el Lugo no pudimos ganar por decisiones dudosas que cayeron del lado del rival, pero esto se equilibra con el tiempo. Si seguimos trabajando como lo estamos haciendo, también llegarán decisiones que nos beneficien. Lo importante es que lo que estamos haciendo es un buen indicador para el equipo», declaró el ‘14’ granate.

Las últimas semanas están siendo muy cambiantes para el joven jugador, que está jugando, principalmente, en la punta de ataque. Una demarcación distinta a su habitual juego por banda, pero en la que él mismo confirma que al ser decisión del míster, se adapta. «Bien. Es una posición -delantero centro- que puedo desempeñar. Si el entrenador cree que puedo aportar más ahí, lo acepto y me adapto sin problema», confesó.

La visita a Tajonar, con la posibilidad de alcanzar los 43 puntos en la clasificación sobre la mesa, la contempla como complicada ante la igualdad que hay en la división. «Es una liga muy pareja y muchos equipos pueden meterse tanto arriba como abajo. Nosotros queremos seguir en los puestos altos, primero para cumplir el objetivo principal, que es la permanencia, y después poder soñar con algo más», comentó el vimaranense.

Pese a ser el filial osasunista el colista de la categoría, Resende se mantiene cauto y deja clara la peligrosidad de un equipo en una categoría tan competida como Primera Federación. «En esta categoría cualquier resultado es posible. Se vio el fin de semana pasado con el Tenerife, que tuvo que luchar mucho para ganar en Arenteiro. Nosotros vamos con ganas, personalidad y responsabilidad. Si hacemos las cosas bien, tenemos todo para competir y sacar los tres puntos», advirtió.