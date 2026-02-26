Waterpolo / Tercera División Nacional
Estreno con victoria del CW Pontevedra en Tercera División Nacional (14-23)
La escuadra pontevedresa empieza con buen pie en la categoría
M.S.R.
El Club Waterpolo Pontevedra arrancó con victoria su andadura en Tercera División Nacional tras un exigente desplazamiento hasta Almansa. La expedición inició el viaje el viernes con parada en Oporto, donde el equipo pudo entrenar junto al Clube Fluvial Portuense, al que el club agradece su hospitalidad y el excelente trato recibido.
El sábado tocó volar a Alicante y completar por carretera el tramo final hasta la localidad manchega para medirse al CW Albacete. El desgaste del viaje y los nervios del estreno se notaron en un primer cuarto igualado pero desfavorable (5-4). Sin embargo, el conjunto pontevedrés reaccionó con ajustes tácticos y logró equilibrar el marcador antes del descanso, pese a la contrariedad de quedarse sin dos de sus jugadores más veteranos, Mauro Rivas y Xoán González, ambos fuera por acumulación de tres exclusiones.
A partir de ahí, el equipo aceleró en los dos últimos cuartos, creciendo especialmente en ataque para imponer su ritmo y sentenciar el encuentro, asegurando los tres puntos. Brilló Samuel Infestas, elegido MVP con seis goles en su regreso al waterpolo tras un largo periodo sin competir, y también fue clave Nicolás Infestas, determinante en labores defensivas cuando llegaron las expulsiones de Xoán y Mauro. Fue un debut muy positivo para ambos, en un partido en el que además todos los jugadores de campo aportaron en la faceta goleadora.
