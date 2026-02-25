Pasarón responde a la invitación y se multiplica la asistencia media

Hace unas semanas, tras la meritorio triunfo ante el Racing de Ferrol, Rubén Domínguez lanzó el siguiente mensaje: «Invito a toda Pontevedra a que se suba al carro de una vez». Esa invitación del ourensano ha sido respondida en masa por el granatismo que, en este 2026, a partir del derbi frente a los departamentales, la media de espectadores aumentó en 877 espectadores más. En términos porcentuales, un 31,87% casi un tercio más de aficionados del Pontevedra.

El crecimiento del público en las gradas de Pasarón, además de ser una buena noticia para la ciudad, que vuelve a engancharse a su equipo, es una noticia de peso para la institución. La localía, como ya fue en el ascenso la temporada pasada, está siendo crucial en el rendimiento del equipo, que solo perdió en dos ocasiones en su casa: Tenerife, en liga, y Éibar, en Copa del Rey.

El buen dato lerezano sale de la suma de todas las asistencias en las trece citas jugadas en el municipal pontevedrés -doce de Primera Federación y uno de Copa del Rey-, tras realizar la diferencia con los datos de desplazados del equipo rival -cien chicharreros, 1.200 ferrolanos y quinientos lucenses-y descartar el partido ante el Racing de Ferrol. El descarte de ese día para el cálculo se debe a que no existe un dato real y se trata de una estimación federativa ante los problemas que hubo aquella tarde con el conteo de espectadores. Si se tiene en cuenta ese número de hinchas del Pontevedra una vez se restan el millar racinguista (7.300), el crecimiento se dispara hasta los 1.795 aficionados de aumento, un 65,19% con los partidos de esta temporada jugados en 2025.

Parte de la influencia de ese mayor respaldo de los seguidores en el feudo a la ribera del Lérez se debe a la buena respuesta que ha tenido la campaña de abonados de invierno. Conforme a las cifras proporcionadas por la propia entidad, existen 127 nuevos abonados al Pontevedra desde que se abrió la posibilidad en enero de 2026.

Con la llegada de unas mejores condiciones climáticas y la ilusión que suscita el primer equipo, que está muy cerca de alcanzar el objetivo de la salvación y virtual y poder soñar en vida con el playoff, todo está de cara a que la cifra siga creciendo en los siete partidos que quedan de Liga en Pasarón.