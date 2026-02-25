Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Derrota del Ravachol y adiós al liderato (6-1)

El Bádminton Ravachol perdió el liderato de la División de Honor tras caer con claridad en su visita al Cartagena. El equipo pontevedrés, que llegaba al duelo en lo más alto de la tabla, fue superado en un encuentro muy exigente ante uno de los conjuntos más sólidos de la competición.

