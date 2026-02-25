Caldas de Reis, casa del salvamento acuático

Caldas de Reis será en las próximas semanas uno de los grandes escenarios del salvamento y socorrismo gallego. La piscina municipal Antía García Silva acogerá tres competiciones autonómicas que reunirán a cerca de cuatrocientos deportistas de catorce clubes de toda Galicia, además de equipos técnicos, acompañantes y público.

La programación arranca el sábado por la tarde con el VIII Campeonato Gallego Máster, en el que competirán 75 deportistas mayores de treinta años pertenecientes a nueve clubes. La jornada se desarrollará en una única sesión que comenzará a las 15.45 horas.

El domingo llegará la fase final de la Primera División de la Liga Gallega Absoluta, con cerca de cien deportistas de los cinco equipos de la máxima categoría: Sysca, Umia, Vilagarcía, CNS A Estrada y Salvour. En la clasificación provisional lidera el Sysca, seguido del Umia y el Vilagarcía. Las sesiones se disputarán a las 10.00 y a las 16.00 horas.

El calendario se completará el fin de semana del 7 y 8 de marzo con el Campeonato Gallego Cadete y Juvenil, que reunirá a 185 deportistas de doce clubes, una de las citas con mayor participación de la temporada.

La organización prevé que más de un millar de personas pasen por Caldas de Reis en estas dos semanas, con impacto social y económico para el municipio. Además, el cadete-juvenil se ofrecerá por streaming y podrá seguirse en la hostelería local.